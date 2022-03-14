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فنان شهير:«لما اعتزل اعرفوا إن ربنا رضي عني»

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الإثنين، 14-03-2022 12:05 م

كشف الفنان سعد الصغير عن رغبته الشديدة في اعتزال الغناء، مؤكداً أنه يدعو الله عز وجل أن يعينه على هذا القرار.
وقال سعد، خلال حواره مع برنامج «إي تي بالعربي» على قناة «الشمس»: «والله العظيم تلاتة بدعي ربنا»، مضيفاً: «أول ما تلاقيني بطلت اعرف إن ربنا رضي عليا».
وتابع، معلِّقاً على برنامجه الجديد الذي وصفه بأنه «برنامج خير»: «مش عايز أعمل حاجة خالص غير البرنامج ده، وبحب بفقرة الخير بالذات أكتر من أي حاجة، لأن انت بتعمل الخير فيه، مش برنامج فضايح».
يُذكر أن برنامج «سعد مولعها نار» يعرض على قناة «الشمس»، ويقدم خلاله فقرات فنية تتضمن حوارات مع نجوم الفن والطرب والغناء وذويهم، إلى جانب اكتشاف المواهب الغنائية.
ويتخلل الحلقات فقرات غنائية للفنان سعد الصغير وضيوفه من الفنانين والفنانات والمواهب الغنائية الصاعدة، إضافة إلى فقرات اجتماعية.
 

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