فنان شهير: كنت ملحد وشخص هتك عرضي وأنا طفل

الإثنين، 13-11-2023
03:30 م
كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض
أسرارًا من حياته الشخصية، مسلطًا الضوء على عدد من الأزمات التي عاشها في صغره.
كما تطرق نيقولا معوض
، خلال ضيافته ببرنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد" اللبنانية، إلى أعماله الفنية، ورد على عدد من الانتقادات بسبب مشهد مثير للجدل.
الملجأ
قال الفنان اللبناني إنه عاش جزءًا من طفولته داخل ملجأ بفعل اشتعال الحرب في بلاده، بما أثر عليه سلبًا في مراحله العمرية اللاحقة.
وبات "نيقولا" يعاني من "عقدة" حسب تعبيره، مع بدء فترة غروب الشمس، وكذلك أصوات الألعاب النارية، لأنهما علامتان يذكرانه بفترة الحرب.
التحرش
تعرض نيقولا معوض
في طفولته للتحرش
من أحد الأشخاص، لكنه لم يخبر ذويه بما حدث بسبب تهديد الجاني له.
روى الفنان اللبناني: "تشير الإحصائيات إلى أن شبابا كثرا يتعرضون للتحرش
، ومجتمعنا يدفعهم لعدم إبلاغ عائلاتهم، وحينما تحدثت لأول مرة عن الموضوع شعرت أنني أتحدث بلسان كثيرين، ولا ألوم على أهلي فيما حدث لأنهم كانوا يحتضنونني".
أضاف: "ما دفعني لعدم إبلاغهم هو رغبتي في تجنيب والدي أي أزمة، لأنه كان يخاف عليّ جدًا، وكان من الممكن أن يصل به الحال إلى القتل حتى يحمي عائلته".
استطرد: "المتحرش
قال لي: (لو أبلغت والدك أنت تعرف سيأتي ويقتلني ويدخل السجن)".
الإلحاد
أوضح "نيقولا" أنه كان ملحدًا في فترة من فترات حياته، في تجربة انتهت به إلى الإيمان بالله.
روى الفنان اللبناني: "كنت ملحدًا وأنا في عُمر 18 عامًا، إلى ان بلغت سن الـ26، وهي تجربة دفعتني للإيمان بوجود الله لما رأيته من شر موجود، بعدما عشت مع مجموعة يؤدون سلوكيات ليست لطيفة".
أردف: "أنا دارس للهندسة فرأسي تفكر كثيرًا بالمنطق، ولما عرفت أن الشيطان موجود فهمت أنه كما أن الأسود موجود فالأبيض كذلك موجود، واكتشفت أن الله موجود".
الظهور عاريا
على الصعيد الفني، رد "نيقولا" على الانتقادات التي واجهها بسبب ظهوره عاريًا في أحداث الفيلم الأمريكي "Three Thousand Years of Longing" عام 2022.
واعتبر الفنان اللبناني أن هذا المشهد خدم قصة الفيلم وكان "جميلًا" بحسب قوله، مؤكدًا على "فخره به".