الأربعاء 20 يناير 2021
توقيت مصر 11:53 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بعد انفصالهما.. تصريح صادم من دينا الشربيني عن عمرو دياب
اليوم سحب اليانصيب علي 730 مليون دولار.. هذه هي شروط المشاركة
السبب الحقيقي لعودة مهاجرين " هندوراس " لديارهم بدلا من الولايات المتحدة
وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة
بشري سارة من الإسكان بخصوص الوحدات السكنية في منطقة مطار إمبابة
خطوة غير متوقعة من "بايدن" فو وصوله واشنطن
عاجل: ظهور سلالة جديدة للكورونا أكثر خطورة في فرنسا
فنانة شهيرة تصدم الجميع: «قضيب الرجل منحوت فني رائع»
مفاجأة.. هل يحصل الطفل المولود في السعودية لأبوين مجهولين على الجنسية؟
الرسالة السرية من " ترامب " لـ " بايدن" تثير ضجة في الولايات المتحدة
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
فنان شهير: عملت مشهد وأنا عريان مع 9 أشخاص على المسرح لأن الدور كان عايز كدا
فنان شهير: عملت مشهد وأنا عريان مع 9 أشخاص على المسرح لأن الدور كان عايز كدا
الأربعاء، 20-01-2021
09:01 ص
المصريون
تسبب فنان عربي شهير في صدمة لمتابعيه بعد إعلانه تأدية مشهد عاري مع 9 أشخاص بأحد الأعمال الفنية.
وقال الفنان بديع أبو شقرا في تصريحات تلفزيونية: أديت مشهدا عاريا مع 9 أشخاص على المسرح .
وأضاف: فكرة المشهد كانت تشير إلى أن غطاء الإنسان ليس ملابسه وإنما أفكاره و موروثاته.
وأردف: رغم ذلك أعترف أن الجرأة في الفن ليست في الملابس بل في طرح الموضوعات.
Copy
المصريون
فنان شهير
almesryoon
بديع بو شقرا
إقرأ ايضا
بعد انفصالهما.. تصريح صادم من دينا الشربيني عن عمرو دياب
وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة
بشري سارة من الإسكان بخصوص الوحدات السكنية في منطقة مطار إمبابة
أخبار متعلقة
فنان شهير يهاجم " المثليين " : مينفعش ناس زي دي يعيشوا معانا في المجتمع
طلال لـ فنان شهير: قهرتك وأخدت حقي منك زي ما بقالك 5 سنين بتقهرني
فنانة شهيرة: فيه مخرجين بيطلبوا من الفنانات "حاجات غلط" مقابل الحصول على دور
فنانة شهيرة: بكيت أمام عمرو دياب في المشهد الشهير بسبب سر صادم أخبرني به المخرج
فنانة شهيرة ترتدي الحجاب بشكل مفاجيء وتظهر به للجمهور: صباح الفرح
حازم إمام: لاعب الأهلي تسبب في اعتزال 7 باكات قبلي .. وكنت قلقا من مواجهته