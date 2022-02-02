فنان شهير: عشت أول علاقة حب مع معلمتي في المدرسة وأشجع ابنتي على التجربة

عمايري وابنته

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كشف الفنان السوري الشهير عبد المنعم عمايري، عن أول قصة حب عشها منذ صغره، مشيرًا إلى أنه وقع في غرام معلمته عندما كان في الصف السادس الإبتدائي.

ووصف "عمايري"، حبه لمعلمته بأنه كان بريئا وصادقا وتعلق بها كثيرا، وأضاف: "مازلت أذكر رائحة عطرها حتى اليوم" .

وبين الفنان السوري في لقائه برنامج "كالم في الحب" أنه كان يبحث عن فتاة تشبه معلمته بصوتها وجمالها، مشيرًا أن ذلك: "كان الحب فطري لطفل أحب أيقونة بالنسبة إلى أن جميع الفتيات اللواتي وقع في حبهن لم يكن مثلها".

وأوضح عمايري أنه لا يمنع ابنته من عيش فترة المراهقة، ولا يسمح لنفسه بحرمانها من الحب الأول البريء بل يشجعها على ذلك حسب تعبيره.



