الإثنين، 15-03-2021
09:03 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد زاهر
أنه لم يكن يريد إنجاب ابنته ليلي ، مؤكدا أنه اتفق مع والدتها على عدم إنجاب ابنة أخرى بعد ملك واستخدام وسائل منع الحمل خشية الظروف المادية.
وأضاف: بعدها تفاجأت بحمل زوجتي في ابنتنا ليلى وكنت أعيش في حيرة شديدة خشية تغير الحال وفكرت في إجهاض هذا الطفل.
وتابع: بعدها تفاجأت بوالدتي تخبرني برؤيا رأتها تتضمن آية قرآنية أرعبتني حيث كانت الآية تتحدث عن ضرورة عدم قتل الأولاد خشية الفقر وبعدها احتفظت بالمولود وعرفت أنني كنت أفكر بطريقة خاطئة.