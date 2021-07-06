فنان شهير: تعرضت للتحرش ومن حق المرأة ممارسة العلاقة قبل الزواج
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Native
الثلاثاء، 06-07-202109:42 ص
أثار فنان شهير موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته
بتأييده ما وصفه بحق المرأة في ممارسة العلاقة الجنسية قبل الزواج، وهو ما فتح
عليه هجومًا عنيفًا من البعض، متسائلين :" هل يرضاه على أخته أو
ابنته؟".
وقال الفنان اللبناني نيكولا مزهر، في تصريحات لـ"الفن"، إنه مع
أن تمارس المرأة علاقة جنسية قبل الزواج، وأشار إلى أن بعض الأشخاص يتلذذون في
أذية الشخص الآخر والتنمر عليه بغض النظر إذا كان على حق أو لا ويقول أنه لاحظ أنه
ليس هناك محبة بين الناس وتشجيع للاخر بل هناك غيرة وتفضيل الاجنبي على اللبناني.
كما كشف نيكولا عن تعرضه للتحرش، وتحدث عن تفاصيل ما حصل معه، كما أكد أنه
عُرض عليه تقديم خدمات مقابل مبالغ مالية، إلا أن ذلك لا علاقة له بالتمثيل.
وأشار الى أن هناك بعض الممثلين، الذين يدفعون الأموال للحصول على دور معين.
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