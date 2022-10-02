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فنان شهير برد صادم على ياسمين عز بشأن طاعة الزوج: «بت هبلة» (فيديو)

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ياسمين عز
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الأحد، 02-10-2022 12:39 م
انتقد الفنان خالد سرحان، تصريحات الإعلامية ياسمين عز التي التي أطلقتها مؤخرا عن الأزواج والزوجات.

وعلق الفنان خالد سرحان على جانب من حديث ياسمين عز عبر برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه على شاشة "MBC مصر"، وتحديدا المقطع الذي قالت فيه: "البيت بفلوس الراجل، وتيجي مراته تقول له اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها".

وقام خالد سرحان بإعادة نشر هذا الجانب من حديث ياسمين عز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق قائلا: "البت دي عايزه تعمل ترند والناس تتكلم عنها بلاش تساعدوها في الهبل".
وتصدرت ياسمين عز البالغة من العمر 35 عاما، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد حديثها مع الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وتصريحها الصادم حول أن الأم لديها أحقية في الاحتفاظ بمفتاح شقة نجلها ودخول غرفة نومه في أي وقت، والاطلاع على الملابس الخاصة بزوجته.

كما تصدرت ياسمين عز، المشهد عندما وجهت نصائح للزوجات، إذ قالت في برنامجها " المركب اللى ليها ريسين تغرق"، مضيفة: "لازم قبل ما تتجوزي تكوني عارفة أن رئيس المركب هو الزوج، والكلمة الأولى والأخيرة له".

وتابعت: "دورك مهم ولا يقل عن الزوج، فأنت السند والداعم والناصح، لكن نظرية ادبحيله القطة ونشوف مين كلمته هتمشى على التاني أسلوب أثبت فشله".

 

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