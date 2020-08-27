فنان شهير: الدكتور قلعني البنطلون واتحرش بيا

الخميس، 27-08-2020
06:13 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان تميم يونس
عن تعرضه للتحرش على أيدي طبيب أسنان شهير وسط صدمة منه.
وقال "يونس" في فيديو عبر انستجرام: كنت عندي نزيف في أسناني و رحت لدكتور كان تجمعه صلة قرابة بخطيبتي السابقة ومشهور بعلاج المشاهير والفنانين .
وأضاف: لما رحت له كلمني وبدأ يسألني أسئلة مريبة زي رأيي في تبادل القبلات وبعدها قالي إني لازم أخد حقنة بنج (في العضل) ولما نزلت بنطلوني لقيته بيشده جامد وبيتحرش بيا فزقيته بعيد عني.
وتابع: الدكتور انفعل وقالي إني بتوهم حاجات بسبب الألم اللي عندي .. خرجت من عنده وأنا غضبان لكني بعد فترة بدأت أشك في نفسي .. لكن لما شوفت صورة له في إعلان .. فوقفت بعربيتي أبكي .. رجاء محدش يسأل ليه البنت مبتتكلمش .. انا راجل ولما حصل دا معايا تهت.