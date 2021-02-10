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فنان شهير: اتمنيت زوال كل النعم اللي عندي .. بس ترجعلي نعمة الصحة

فنان
فنان شهير: اتمنيت زوال كل النعم اللي عندي .. بس ترجعلي نعمة الصحة
 
الأربعاء، 10-02-2021 08:06 ص خلود عادل
كشف فنان مصري شهير عن إدراكه لقيمة نعمة الصحة بعدما مر بمتاعب صحية خلال الفترة الماضية.

وقال محمد أنور - نجم مسرح مصر في تدوينة: اي واحد في العادي لما بتسأله ايه من نعم ربنا نفسك تكون عندك اغلب الناس بيتمني نعم كتير وقليل اللي بيفكر في اهم نعمة وهي نعمة الصحه.

وأضاف: للاسف دي النعمه الوحيده اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض او تعمل عمليه ساعتها بتلاقي ابسط الاشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام او النوم بقي حلم من احلامك وساعتها بتتمني من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك .

وأضاف: معلش مش قصدي ابقي عميق والله بس اصل انا عملت عمليه صغيره اوي واتعلمت منها كتير اوي فقولت اكتب الكلام ده عشان لما ابقي كويس وانسي النعمه دي الفيس بوك يفكرني.
 

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