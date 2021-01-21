فنان شهير: ابنتي درزية .. وهذا ما سأفعله إذا طلبت مني تغيير ديناتها

فنان شهير: ابنتي درزية .. وهذا ما سأفعله إذا طلبت مني تغيير ديناتها

كشف الفنان رامي عياش عن موقفه من ابنته في حال طلبت منه تغيير ديانتها الدرزية.



وقال رامي عياش في حوار تلفزيوني: بصراحة سأترك هذا الأمر لوقته لأنه لن يحدث خلال وقت قريب ، من يعلم؟ ربما تكون أفكاري وقناعاتي قد تغيرت حينها.



و رامي عياش هو مطرب لبناني ينتمي للطائفة الدرزية وكذلك زوجته تنتمي لنفس طائفته.

