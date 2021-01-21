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فنان شهير: ابنتي درزية .. وهذا ما سأفعله إذا طلبت مني تغيير ديناتها
فنان شهير: ابنتي درزية .. وهذا ما سأفعله إذا طلبت مني تغيير ديناتها
الخميس، 21-01-2021
08:58 ص
المصريون
كشف الفنان رامي عياش عن موقفه من ابنته في حال طلبت منه تغيير ديانتها الدرزية.
وقال رامي عياش في حوار تلفزيوني: بصراحة سأترك هذا الأمر لوقته لأنه لن يحدث خلال وقت قريب ، من يعلم؟ ربما تكون أفكاري وقناعاتي قد تغيرت حينها.
و رامي عياش هو مطرب لبناني ينتمي للطائفة الدرزية وكذلك زوجته تنتمي لنفس طائفته.
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المصريون
رامى عياش
زوجة رامي عياش
almesryoon
ابنة رامي عياش
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