فنان شهير أول مسيحي يُلقي خطبة الجمعة من على المنبر.. تفاصيل مثيرة

الخميس، 10-02-2022
11:18 ص
يعد
الفنان يوسف داود، أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة
من على المنبر، حيث كان يؤدي خدمته العسكرية
بالجيش والتي استمرت لمدة ٧ سنوات بسبب الحرب ، ورغم كونه مسيحيا الا ان هناك قصة شهيرة
مرتبطة باسم النجم الراحل يوسف داود حين قام بإلقاء خطبة الجمعة
بشكل مميز ، و روت
ابنته الوحيدة هذه القصة في إحدى لقاءاتها التليفزيونية.
ذات
يوم جمعة أثناء خدمة يوسف داود بالجيش، اجتمع زملائه بالمسجد لأداء صلاة الجمعة والاستماع
للخطبة ، لكن الإمام قد غاب ولم يتمكن من الحضور، فطرأت في أذهان زملاء يوسف داود فكرة
وطلبوا منه ان يقوم هو بإلقاء خطبة الجمعة
بدلا من الامام .
يوسف
داود كان معروفا بفصاحته باللغة العربية واتقانه اها جيدا ، كما انه كان يقرأ كثيرا
في الدين الاسلامي ولديه معلومات دينية واسعة، فوافق على اقتراح زملائه و صعد على المنبر
وبدأ في القاء خطبة الجمعة
بدلا من الامام لكن هذا المشهد لم ينتهي نهاية سعيدة كما
توقع يوسف داود، وشاهده قائد الكتيبة واخبر زملائه لانه مسيحيا وتم معاقبته على
هذا الأمر.