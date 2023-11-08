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فنانون سعوديون يحتفون بـ بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه

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بيومي فؤاد
الأربعاء، 08-11-2023 12:23 م

 


احتفل عدد من الفنانين السعوديين بالفنان بيومي فؤاد خلال تواجده بموسم الرياض وذلك بعد أزمة تصريحاته الأخيرة والتي لاقى بسببها انتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على تطبيق "X" مقطع فيديو لاستقبال والترحيب بالفنان بيومي فؤاد من قبل عدد من الفنانين السعوديين إلى جانب عدد من العاملين بموسم الرياض.

وظهر "بيومي" متأثرًا بتكريمه والترحيب به حيث قاموا بتقديم "تورتة" ليعلق أحد الفنانين السعوديين: "والله منورينا"، وقام العديد منهم بالالتفاف حول "بيومي" وتقبيله على رأسه.

كما دشن عدد من السعوديين هاشتاج بعنوان "كلنا بيومي" وذلك عقب أزمة تصريحاته مؤخرًا التي هاجم خلالها الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة بالعرض المسرحي "زواج اصطناعي" والذي يشارك ببطولته الفنان بيومي فؤاد.

وقام عدد من النجوم منهم الفنان محمد رمضان بالدفاع عن الفنان بيومي فؤاد مؤكدًا أن رأس مال أي فنان هم الناس والجمهور وكونه شئ قاسي للغاية عندما يقوم فنان بمحاولة إسعاد جمهوره ويصبح جمهوره هو من يقسو عليه.

وأثارت تصريحات الفنان بيومي فؤاد جدلًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض والتي اعتذر "سلام" من المشاركة بها قبل ساعات تضامنًا ومساندة للشعب الفلسطيني.

وعقب انتهاء العرض المسرحي ظهر الفنان بيومي فؤاد على المسرح وانتقد اعتذار "سلام" قائلا: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك" وأثارت تصريحات "بيومي" لغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمهاجمته بضراوة بسبب مشاركته بـ "موسم الرياض" وسط الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.


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