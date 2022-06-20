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فنانة معتزلة: «نفسي أرجع للتمثيل بالحجاب.. ومش عارفة أبطل التدخين»

44650-داليا-ابراهيم
داليا ابراهيم
Native
Teads
الإثنين، 20-06-2022 12:07 م

كشفت الفنانة داليا إبراهيم، عن رغبتها في العودة لعالم التمثيل والفن بعد اعتزالها قبل حوالي 10 سنوات.
وقالت خلال حلولها ضيفة في البرنامج التلفزيوني "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر" بأنه رغم  ابتعادها عن التمثيل، إلا أنها تتمنى العودة مجددا.
وقالت: "أنا ابتعدت عن الوسط الفني في البداية لأني بقلل في أعمالي الفنية، وقررت أبتعد لأني ملقتش حاجة مناسبة، ولم أعتزل ولكن صناع الأعمال الفنية اعتقدوا أني اعتزلت تماما، وحاليا نفسي أرجع أمثل تاني وكمان بقيت بكتب روايات وسيناريوهات".
وأوضحت داليا إبراهيم: "البعض تخيل أن ابتعادي كان بسبب ظروف مررت بها، ويجوز كان بسبب صناع الأعمال، لكن أنا كنت قاعدة في البيت واشتغلت في السياحة لبعض الوقت، ومؤخرا كتبت 3 سيناريوهات ورواية أتمنى خروجها للنور".

وعن مسألة الحجاب، قالت: "أنا مش محجبة بالشكل المتزمت، إنما بلبس إيشارب وكم طويل، واحنا مجتمعنا ثلاث أرباعه محجبات.. المحجبات حقهم مهضوم و ياريت يعيدوا النظر في الحكاية دي، وفيه دول بيحطوا إيشارب ويحصلوا على جوائز في مهرجان كان، إحنا مش أقل منهم".
وأضافت: "الملابس لا تشكل عائق للفنان وهي من أدواته الخارجية، لكن عنده أدوات داخلية للتعبير عن الشخصية، وأنا أرفض وضع باروكة لأسباب داخلية ولو كان فيها جانب ديني بسيط، وممكن أطلع قُصة من الإيشارب".
وأشارت إلى أنها تعاني من صعوبة في التخلص من عادة التدخين، قائلة: "لم أتمكن من الإقلاع عن عادة التدخين ولكن بأذي نفسي أنا بس وبحاول أبعد عنها وعارفة نها عادة ليست صحيحة".


 

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