الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
توقيت مصر 10:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرعاية في كرة القدم البرازيلية: حقبة جديدة من الشراكات

بنت مصر الجديدة تطلب الخلع.. ماذا فعل زوجها مع بنت البواب في شقته؟

بعد فيديو صادم.. الداخلية تعلن القبض على طبيبين تحرشا بالمريضات

عاشر 60 فتاة بالقوة.. تفاصيل الفضيحة الجنسية لـ محمد الفايد ورد نجله

فنانة مصرية شهيرة: وزير خارجية أمريكا طلب الزواج مني 4 مرات

"كوافير مراتي سبب خراب بيتنا".. مواجهة صادمة بين رجل وزوجته أمام القاضي

جثمانه لا يوجد به إصابات.. كيف مات حسن نصرالله؟

أمريكي يعتدي على مصريين بالسلاح الأبيض في فندق بشارع الهرم

شاهد لحظة انتشال جثمان حسن نصرالله من تحت الأرض

مصرع 2 من رجال الإطفاء في حريق هائل بالسعودية (فيديو)

فنانة مصرية شهيرة: وزير خارجية أمريكا طلب الزواج مني 4 مرات

images
ا
الإثنين، 30-09-2024 01:06 م


كشفت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد، كواليس علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

وقالت الفنانة والراقصة، إن هنري كيسنجر كان منبهرا ومعجبا بها لدرجة أنه كان يتتبع أماكن سهراتها وذلك بعدما شاهدها في إحدى الرقصات، "الشو الذي قدمته كان قريبا من الاستعراضات التي كانت تقدم في أمريكا وتحمل الإبهار".

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أعجب بها كامرأة بخلاف ما تقدمه من رقص، وأبدى رغبته في خطبتها، إلا أنها ردت عليه أنها متزوجة في هذا الوقت ولم تكن تعرف كلمة واحدة باللغة الإنجليزية.

وأوضحت نجوى فؤاد، أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تواصل معها في إحدى المرات من خلال وزارة الخارجية، ليخبرها رسميا أنه يرغب في الزواج منها.

وكشفت أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، طلب منها بالفعل خطبتها والزواج منها 4 مرات، وكان دائم السهر في الأماكن التي تؤدي فيها رقصات خلال زيارتها لأمريكا.

وقالت إنه حينما رفضت الزواج من كيسنجر وتجاهلته أكثر من مرة لأنها كانت متزوجه، ذهب للزواج من امرأة تشبهها بالكربون واسمها نانسي ولكنها أطول منها.


إقرأ ايضا

alalam_636304829544355130_25f_4x3

بنت مصر الجديدة تطلب الخلع.. ماذا فعل زوجها مع بنت البواب في شقته؟

14465

بعد فيديو صادم.. الداخلية تعلن القبض على طبيبين تحرشا بالمريضات

196-130429-son-mohammed-alfayed-2

عاشر 60 فتاة بالقوة.. تفاصيل الفضيحة الجنسية لـ محمد الفايد ورد نجله

أخبار متعلقة

2024_9_1_13_34_8_691

نزار الفارس يخصص معاش شهري لـ نجوى فؤاد مقابل ارتداء الحجاب