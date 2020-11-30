فنانة مصرية تهاجم إعلامية كويتية بعد إساءتها لـ أحمد بدير: جرى ايه يا أم شعر عيرة وبق معووج

الإثنين، 30-11-2020
09:02 ص
المصريون
شنت الفنانة المصرية إنجي خطاب هجوما شرسا على الإعلامية الكويتية مي العيدان
بسبب سخريتها من الفنان أحمد بدير
و وصفه بـ "الأقرع".
وقالت في تدوينة عبر انستجرام: الاعلاميه الكويتية معرفش اسمها ايه الغريب دا 🙂اتنمرت علي الفنان القدير احمد بدير وقالت عليه الاقرع .. (....) .. هرد عليكي بطريقتك 😊 انتي كمان ام فم
معوج😊 فمك معوج رغم الخمسين عمليه تجميل اللي عملتيهم 🙂 لو اتنمرتي نعرف
نتنمر 👌 هو رجل مش محتاج يبقي عنده شعر عيره زي شعرك ووشك اللي كله تجميل
🙂 احمد بدير شكله احلا منك 😁 هو فنان قدير ومحترم ومصري من بلد الرجال
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وأضافت: تحياتي لكل محترم من شعب الكويت
واللي مش محترم نعرف نرد عليه اوي .. مصر ام الدنيا مصنع الرجال.