فنانة مسيحية شهيرة تفجر مفاجأة عن الزواج من المسلمين

الجمعة، 30-10-2020
07:35 م
الطيب حسين
فجرت الفنانة عايدة رياض
، ما اعتبره البعض مفاجأة، بشأن زواجها من مسلم وهي مسيحية.
"رياض" التي أثارت اهتمامًا لافتًا خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحاتها أنها مسيحية لكنها ترفض الإساءة للإسلام، ذكرت أن عددًا كثيرًا من أبناء عائلتها تزوجن من مسلمين.
كما أبدت سعادتا باهتمام الجمهور بها، وقالت إنها "سعيدة أيضا أن ناس كثيرة لم تعلم أنها مسيحية"، موضحة: "وهذا هو الطبيعي لا أعلم لماذا عدد كبير من الناس مستغربة"، بحسب صحيفة "الوطن".
وعن زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد قالت: "معظم عيلتي تزوجوا من مسلمين، والأمر أراه عاديا جدا فأنا تزوجت من محرم فؤاد وشقيقتي من حسن شحاتة
وأنجبت كريم وإسلام، الموضوع أبسط مما يراه البعض، وأتعجب بعد كل هذا الزمن الناس تفتش عن مسلم ومسيحي".