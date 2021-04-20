الثلاثاء 20 أبريل 2021
توقيت مصر 12:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هجوم عنيف على فنانة شهيرة بعد ممارستها جهاد النكاح في مسلسل رمضاني وترد

محاكمة لاعب الزمالك بتهمة سب أحمد شوبير

بيان من وزارة الري يكشف عن مخطط إثيوبيا الخطير في السد

وزير المالية : ندير مركز عالمي متميز في مجال التوقيع الإلكتروني

‏ المقصورة الثالثة من ‏مقاصير توت عنخ آمون تصل المتحف المصري الكبير

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من طقس اليوم

غرامة 30 مليون ريال علي تربية النمور والأسود.. بعد الأسد الذي افترس صاحبه

فنانة كويتية شهيرة مهددة بالسجن بسبب ابنتها الفنانة

الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا

ADS
 

فنانة كويتية شهيرة مهددة بالسجن بسبب ابنتها الفنانة

66-1-645x470
منى السابر
 
الثلاثاء، 20-04-2021 09:41 ص المصريون


كشفت الفنانة الكويتية، منى السابر، لأول مرة، آخر مستجدات قضيتها مع ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، والحكم البديل.
وقالت منى السابر، في اتصال مع برنامج “ET” بالعربي: “إن المهلة التي أعطتها لها المحكمة انتهت أمس الأحد، معربة عن أسفها من عدم قدرتها على جمع المبلغ”.
أما قيمة المبلغ المطالبة بدفعه فقالت السابر “المبلغ هو 20 ألف دينار و300 ، نافية أن تكون صرحت بأن المبلغ هو 200 ألف دينار، مؤكدة جمع 2000 دينار فقط”.
ورداً على سؤال، حول مساهمة حلا الترك بالتبرعات لجمع المبلغ “نفت الفنانة الكويتية تلك الأنباء”، مؤكدة أن “ابنتها هي سبب المشكلة، وأن بعض المشاهير تواصلوا معها ولكن ما رأت أي شي منهم لأنه لم يكن هناك موافقة أمنية”.
كما وجهت منى السابر رسالة إلى ابنتها حلا الترك، نافية تدخل أي أحد للمصالحة بينهما، وقالت إن “الشي النهائي إما بدفع المبلغ، أو ابنتها حلا تتنازل عن القضية”.
 

إقرأ ايضا

46093-يسرا-المسعودى

هجوم عنيف على فنانة شهيرة بعد ممارستها جهاد النكاح في مسلسل رمضاني وترد

1-1426512

بيان من وزارة الري يكشف عن مخطط إثيوبيا الخطير في السد

7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا

أخبار متعلقة

والدة حلا الترك

شاهد.. والدة حلا الترك تكشف موعد تنفيذ حكم حبسها

مريم-حسين-2

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

7354886-1040001949

البيبي نزل.. مها محمد تصدم الجمهور

9602353_1606834750

محامي حلا الترك يفجر مفاجأة لأول مرة عن قضيتها مع والدتها

344198Image1

فنانة شهيرة تهاجم والدة حلا الترك بعد سجنها: «شوهتي صورة بنتك»