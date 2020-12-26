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فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بإطلالة صادمة

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أمل العوضي
 
السبت، 26-12-2020 10:34 ص المصريون

فاجأت الفنانة الكويتية الشهيرة، أمل العوضي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالظهور بإطلالة وصفها البعض بالصادمة، حيث لم يتعرف عليها البعض للوهلة الأولى بعد أن تحولت الفنانة الكويتية إلى نسخة من هيفاء وهبي.
وظهرت أمل العوضي بإطلالة مثيرة باللون الأحمر القصير، وأبرزت الصور تغير ملامحها حيث أصبحت تقرب في الشبه من الفنانة هيفاء وهبي، واعتبرها متابعون أنها تحولت إلى نسةخ طبق الأصل منها، معبرين عن انتقاداتهم في التعليقات، ومطالبين منهاه ضرورة التوقف عن عمليات التجميل التي ألغت ملامحها.
فيما لم ترد الفنانة الكويتية على التعليقات أو توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة.
 

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