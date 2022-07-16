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فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!

شمس-الكويتية-تُريد-محاكمة-والدتها-في-القضاء
شمس الكويتية
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Teads
السبت، 16-07-2022 11:20 ص
أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو تطلب فيه من أحد المحامين رفع دعوى ضد والدتها بسبب إنجابها دون إذنها!.
وقالت في مقطع فيديو لها: أحب أوجه دعوى لأي محامي شاطر على سناب .. أريد أن أرفع قضية ضد أمي .. شلون تجيبني بدون ما تستشيرني .. شلون تولدني بدون ما تسألني تبين تجين أو لا ؟ .. الوضع حلو أو لا.
وأضافت: من حقي أرفع عليها قضية و أطالبها بتعويض .. أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني إياها .
وبينما سخر البعض وهاجم الفنانة الكويتية، اعتبر البعض أنها تمزح وتريد عمل تريند على السوشيال ميديا.
 

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