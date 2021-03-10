فنانة كويتية شهيرة تثير ضجة بفيديو مع والدتها في وضع مثير

الأربعاء، 10-03-2021
01:42 م
حالة من الجدل أثارتها الفنانة
الكويتية نورة العميري
، بعد نشر مقطع فيديو
لها مع والدتها، ظهرتا فيه تقبلان بعضهما من "الشفايف" بطريقة جعلتهما
محل نقد وهجوم.
وظهرت الفنانة
الكويتية، وهي تجلس
الى جانب والدتها في السيارة، وتسألها عما إذا كانت تريد الحصول على شيء ما قبل أن
تنفي الوالدة ذلك. لكن أكثر ما أثار الاهتمام والانتقاد هو تقبيل أمها في شفتيها.
وفيما اعتبر بعض المتابعين هذا الأمر عادياً، أشار آخرون إلى أن من المعيب
فعل ذلك، وكان في إمكانها أن تقبّلها في خدها. ومما جاء في التعليقات: "الي
يقول عادي لا مش عادي هذا أكبر غلط" و"لا طبعاً خطأ. ولا أحد يقول بنتي
عادي؟ ومن حبي الزايد" و"أعتقد في خيارات كثيرة غير منطقة الشفايف.
القرف والخطأ مالها مُبرر" و"عادي أمها لكن غلط إنها تصور".
شاهد الفيديو من هنا: