فنانة كويتية تصدم الجميع بصورة شبه عارية على السرير: صباح العشق

الإثنين، 08-03-2021
01:20 م
صدمت الفنانة الكويتية سناء القطان
، متابعيها عبر موقع
التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة مثيرة لها بدت فيها شبه عارية
ومستلقية على السرير.
وظهرت الفنانة الكويتية، في الصورة وهي تستلقي على السرير
مغطّية نفسها بملاءة بيضاء مع كتفين مكشوفتين، وأرفقت الصورة بالتعليق: "صباح
العشق بتوقيتي".
وفتحت الصورة على "القطان" موجة هجوم عنيفة،
وانتقدها كثيرين متسائلين عن سبب نشر صورة لنفسها بهذه الوضعية، موجهين لها
اتهامات باستعراض جسدها ومحاولة "خطف" ترند من أجل الشهرة.
يذكر أن سناء القطان
بدأت مسيرتها الفنية في العام 2014 وشاركت
في عدد من الأعمال، منها مسلسل "ثريا" الذي عُرض في العام نفسه وظهرت فيه
إلى جانب كل من سعاد عبد الله، زهرة الخرجي، صمود وحسين المهدي.