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فنانة عربية شهيرة: «رونالدو طلب إقامة علاقة معي وهذا ما حدث بيننا»

d-35-عارضة-الأزيا-التونسية-حنان-العش-كريستيانو-رونالدو-حاول-إقامة-علاقة-عاطفية-معي-وتجاهلته
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الإثنين، 10-01-2022 01:07 م


كشفت الفنانة التونسية حنان العش، خلال حلولها ضيفة على برنامج "فكرة سامي الفهري" الذي يقدمه الإعلامي التونسي هادي الزعيم، العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد.
وأشارت إلى أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يود إقامة علاقة عاطفية معها على الرغم من انه على علاقة مع عارضة الازياء جورجينا رودريغز الحامل منه.
وكشفت الباباراتزي خلال الحلقة أن حنان العش كانت متواجدة في سهرة خاصة في نهاية عام 2021 إلى جانب شخصيات معروفة منهم لاعب كرة قدم الشهير فأعجب بها وقالت حنان العش أنه أرسل لها رسائل وأخذ رقمها من صديق مشيرة الى ان مقطع الفيديو الذي التقطته لها صديقتها معه حذفته لانه مرتبط.
هذا التصريح عرضها للانتقادات من البعض واشاروا الى ان تؤلف هذا الخبر لتسليط الضوء عليها.
 

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