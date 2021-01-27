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فنانة شهيرة: هعمل عملية كبيرة أوي .. ادعولي لإني مش عارفة هعيش ولا هموت
فنانة شهيرة: هعمل عملية كبيرة أوي .. ادعولي لإني مش عارفة هعيش ولا هموت
الأربعاء، 27-01-2021
09:08 ص
المصريون
كشفت فنانة شهيرة عن دخولها إلى غرفة العمليات خلال الأيام المقبلة لإجراء عملية دقيقة في الأنف.
وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية إنها خائفة من إجراء العملية الجراحية حيث من المقرر أن تجريها في شيكاغو بأمريكا .
وأضافت: العملية مدتها 9 ساعات وخايفة جدًا ومش عارفة هعيش ولا هموت.
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المصريون
حورية فرغلى
الفنانة حورية فرغلي
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