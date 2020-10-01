فنانة شهيرة: نادية الجندي ظلمتني في بداياتي لأني كنت تخينة

الخميس، 01-10-2020
09:14 ص
خلود عادل
كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي
عن وجود إعوجاج في فمها يؤدي إلى مشاكل في النطق.
وقالت في تصريحات صحفية: الجمهور كان فاكرني بدلع لكن عندي عيب خلقي ومازال موجود.
وأضافت : كنت تخينة جدا في بدايتي ودا مش بيزعلني لأني دلوقت خسيت وسعيدة إن الجمهور يبقى شايف إني قدرت أغير حياتي.
وتابعت: نادية الجندي
ظلمتني لما مثلت معاها في فيلم (امرأة هزت عرش مصر) .. كان عندي 14 سنة ، وكنت بقوم بدور الملكة ناريمان
، وساعة المونتاج فوجئت إن الفنانة نادية الجندي
حذفت أغلب مشاهدي لأني كنت تخينة جدا ومن وقتها قررت أغير حياتي.