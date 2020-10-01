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فنانة شهيرة: نادية الجندي ظلمتني في بداياتي لأني كنت تخينة

فنانة
فنانة شهيرة: نادية الجندي ظلمتني في بداياتي لأني كنت تخينة
 
الخميس، 01-10-2020 09:14 ص خلود عادل
كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي عن وجود إعوجاج في فمها يؤدي إلى مشاكل في النطق.

وقالت في تصريحات صحفية: الجمهور كان فاكرني بدلع لكن عندي عيب خلقي ومازال موجود.

وأضافت : كنت تخينة جدا في بدايتي ودا مش بيزعلني لأني دلوقت خسيت وسعيدة إن الجمهور يبقى شايف إني قدرت أغير حياتي.

وتابعت: نادية الجندي ظلمتني لما مثلت معاها في فيلم (امرأة هزت عرش مصر) .. كان عندي 14 سنة ، وكنت بقوم بدور الملكة ناريمان ، وساعة المونتاج فوجئت إن الفنانة نادية الجندي حذفت أغلب مشاهدي لأني كنت تخينة جدا ومن وقتها قررت أغير حياتي.
 

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