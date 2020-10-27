فنانة شهيرة من مهرجان الجونة: أغلب الرجالة هنا ميفرقش معاهم زوجاتهم تلبس مفتوح

الثلاثاء، 27-10-2020
08:59 ص
أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة هبة السيسي
أنها تفضل ارتداء ملابس معينة نظرا لكون زوجها يتضايق من الملابس المفتوحة أو العارية.
وقالت في لقاء على هامش مهرجان الجونة
: كنت بتناقش مع ناس في مهرجان الجونة
عن فكرة اللبس واعتراض الأزواج وإن زمان كان ممكن ألبس مفتوح أو مقفول أو أي حاجة لكن جوزي ظابط وبيتضايق .. فسألوني بتتعاملي معاه ازاي؟ قولتلهم إنه بيغير عليا وإن فيه حاجات مش بيحبني أعملها وبالذات طريقة اللبس.
وأضافت: أنا شوفت رجالة كتير هنا مش بيفرق معاهم نوع اللبس الخاص بزوجاتهم لكن جوزي لا .. فالموضوع مختلف مع شخص للتاني.