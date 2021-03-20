فنانة شهيرة معروفة بجمالها تسير حافية القدمين في الشارع(صور)

السبت، 20-03-2021
02:56 م
ظهرت الممثلة الأمريكية درو باريمور ونجمة “ملائكة تشارلي”
حافية القدمين
في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، متخلية عن أناقتها الشديدة وحبها
للظهور في أبهى صورة.
وقد رصدت عدسات الكاميرات، الممثلة درو البالغة من العمر
46 عاما، وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك حافية القدمين
، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ووفقا للصور التي تم نشرها، شوهدت درو ترتدي بدلة رياضية
فضفاضة باللون الرمادي وحقيبة ظهر باللون الأسود، وقناعا للوجه وردي اللون كإجراء احترازي
وسط جائحة فيروس كورونا، وبدت غير منزعجة من عدم ارتدائها للحذاء أثناء قيامها بجولة
في شوارع المدينة.
كما ظهرت درو بوجه طبيعي متخلية تماما عن المكياج، وكانت
أوضحت خلال إحدى حلقات برنامجها الحواري “The
Drew Barrymore Show” تجنبها القيام بأي عملية تجميلية، قائلة: “لم أفعل شيئا بوجهي.. وأود
ألا أسعى لأن أفعل شيئا أبدا أبدا”.