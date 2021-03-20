السبت 20 مارس 2021
توقيت مصر 16:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بملابس جريئة.. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة أجنبية

تفاصيل صادمة.. «سفاحة الطالبية» قتلت زوجها وزوجة عشيقها

من هو زوج إلهام شاهين الذي ضبطته في غرفة سهير رمزي؟

فنانة شهيرة معروفة بجمالها تسير حافية القدمين في الشارع(صور)

إصابة رئيس وزراء باكستان بـ"كورونا" بعد يومين من تطعيمه

أول صور لقاتل الفنانة رائفة أحمد ومفاجأة عن سبب الجريمة

كاميرا مراقبة توثق لحظات صادمة لرجل وسيدة في أحد شوارع الرياض

اللواء إبراهيم المنيع يتصدر ترند السعودية بعد مصرعه غرقًا

شاهد.. «بايدن» يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة

«اعرفي حجمك يا..» بيان عنيف من أسرة «شادية» ضد نادية الجندي

ADS
 

فنانة شهيرة معروفة بجمالها تسير حافية القدمين في الشارع(صور)

2
الفنانة
 
السبت، 20-03-2021 02:56 م

ظهرت الممثلة الأمريكية درو باريمور ونجمة “ملائكة تشارلي” حافية القدمين في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، متخلية عن أناقتها الشديدة وحبها للظهور في أبهى صورة.
وقد رصدت عدسات الكاميرات، الممثلة درو البالغة من العمر 46 عاما، وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك حافية القدمين، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ووفقا للصور التي تم نشرها، شوهدت درو ترتدي بدلة رياضية فضفاضة باللون الرمادي وحقيبة ظهر باللون الأسود، وقناعا للوجه وردي اللون كإجراء احترازي وسط جائحة فيروس كورونا، وبدت غير منزعجة من عدم ارتدائها للحذاء أثناء قيامها بجولة في شوارع المدينة.
كما ظهرت درو بوجه طبيعي متخلية تماما عن المكياج، وكانت أوضحت خلال إحدى حلقات برنامجها الحواري “The Drew Barrymore Show” تجنبها القيام بأي عملية تجميلية، قائلة: “لم أفعل شيئا بوجهي.. وأود ألا أسعى لأن أفعل شيئا أبدا أبدا”.








 

إقرأ ايضا

Capture

تفاصيل صادمة.. «سفاحة الطالبية» قتلت زوجها وزوجة عشيقها

2019_5_18_21_35_21_936

من هو زوج إلهام شاهين الذي ضبطته في غرفة سهير رمزي؟

Capture

أول صور لقاتل الفنانة رائفة أحمد ومفاجأة عن سبب الجريمة

أخبار متعلقة

5d89dfbb421aa91e8225cc32

فنانة شهيرة تم معرفة مصيرها بعد 27 عامًا أثناء إعدام القاتل (فيديو)

T159984506201bb0d44d7aaa032edb60afcb3ce5670image.jpg&w=360&h=202&q=95&img

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

bridal_veils_21

بعد طلاقها.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بحفل زفافها والعريس مفاجأة

فنانة

فنانة شهيرة تصدم الجميع: كنت راجل واسمي "عبد الوهاب" وأجريت عملية تحويل بفتوى شرعية