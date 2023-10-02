الإثنين 02 أكتوبر 2023
توقيت مصر 16:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار امام الجنيه في البنوك اليوم وهذا سعره الآن بالسوق السوداء

مقتل وإصابة 49 شخصًا في سقوط سقف كنيسة أثناء مراسم قداس

هروب نجم أجنبي من الدوري السعودي.. لغز خطير وأزمة مفاجئة

إلهام شاهين تكشف سبب عدم إنجابها وتهاجم الشيخ الشعراوي

فنانة شهيرة: مشاهد القبلات بتحرك المشاعر وأتقبل الخيانة الزوجية لهذا السبب

تستضيف عشيقها عامًا على سرير الزوجية والنهاية صادمة!

صورة صادمة.. سارة حسن في غيبوبة منذ 3 شهور والأطباء عاجزون عن علاجها

مفتوح الصدر.. إليسا تثير ضجة بفستان جرئ وهذا سعره

قتل حماه الطبيب وحماته وأصيب أخرين.. يفجر منزل أهل زوجته بقنبلة يدوية

" بدل ما تهاجموا افهموا".. السيسي ينتقد إعلاميين مصريين هاجموا قطر

فنانة شهيرة: مشاهد القبلات بتحرك المشاعر وأتقبل الخيانة الزوجية لهذا السبب

IMG-20231002-WA0009
الفنانة عبير شمس الدين
الإثنين، 02-10-2023 01:08 م

ترفض الممثلة السورية عبير شمس الدين أداء أي مشهد فني يتضمن وجود قبلة، معتبرة أن مشاهد القبلات "تحرك مشاعر الفنانين".
وقالت عبير شمس الدين في لقائها مع برنامج "شو القصة" إن مشاهد القبلات لا يمكن إدراجها ضمن إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي فقط.
وأيدت الممثلة السورية الظهور في الأدوار الجريئة كالراقصات أو فتيات الليل، إذا كان الهدف توصيل رسائل إنسانية إلى الجمهور، ولكن مع ضرورة الابتعاد عن "الوقاحة بالعرض".

وأضافت أنها أخذت حقها الكامل في الدراما السورية، وقدمت نفسها وموهبتها بالشكل الصحيح، لكنها ابتعدت فترة عن الأضواء بسبب انشغالها بعائلتها وأطفالها الثلاثة، مؤكدة أنها ليست نادمة على هذه الخطوة.
وتطرقت "شمس الدين" إلى علاقتها بزملائها الفنانين، مؤكدة أن الممثلة السورية جيني إسبر أقرب صديقاتها، ووصفتها بـ"الحنونة والخلوقة والحقيقية"، نافية وجود أي خلافات بينها وبين الممثل معتصم النهار.
وأشارت إلى أن الشائعات تلاحقها باستمرار بسبب عدم حديثها عن حياتها الشخصية، نافية شائعة محاولة الانتحار، كما أشارت إلى تعرضها للخيانة من قبل زوجها السابق، لكنها لم تنفصل عنه وتقبلت الأمر.
وختمت قائلة: "أسامح الرجل على خيانته، وأبرر ذلك بضعفه أمام المغريات، إضافة إلى وجود فراغ عاطفي لديه"، مشيرة إلى تعرضها للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، وهو ما دفعها لضربه بالمثل.


إقرأ ايضا

IMG-20231002-WA0008

إلهام شاهين تكشف سبب عدم إنجابها وتهاجم الشيخ الشعراوي

images (2)

تستضيف عشيقها عامًا على سرير الزوجية والنهاية صادمة!

IMG-20231002-WA0006

صورة صادمة.. سارة حسن في غيبوبة منذ 3 شهور والأطباء عاجزون عن علاجها

أخبار متعلقة

IMG-20231002-WA0008

إلهام شاهين تكشف سبب عدم إنجابها وتهاجم الشيخ الشعراوي

images (2)

تستضيف عشيقها عامًا على سرير الزوجية والنهاية صادمة!

IMG-20230927-WA0015

صدمة.. لقاء سويدان تصفع ميدو عادل على المسرح وتتوجه للنيابة

7201913134310440055803

"كانت ملتزمة ومحترمة".. زوج يضبط زوجته تخونه مع طليقها

196-214111-egyptian-kills-her-husband_700x400

خيانة زوجية.. تتخلص من زوجها ثم تحتضر حفل زفاف (تفاصيل صامة)

IMG-20230911-WA0011

خاتمة السوء.. ضبطوه مع جارته فألقى بنفسه من الطابق الرابع