الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 09:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

أوباما ينتج برنامجًا إسلاميًا في رمضان .. "تفاصيل"

مفتي الأردن: لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء أثناء الحظر

ليست كلها شرًا.. "كورونا" تمنع مرضًا خطيرًا من الفتك بالإنسان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

ADS
 

فنانة شهيرة متهمة بالترويج للمذهب الشيعي .. هذه صلة قرابتها بـ عادل إمام

عادل إمام
فنانة شهيرة متهمة بالترويج للمذهب الشيعي .. هذه صلة قرابتها بـ عادل إمام
 
الثلاثاء، 16-03-2021 08:29 ص أحمد عادل شعبان
تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها رقم 54 حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية في فترة الثمانينيات والتسعينات مثل فيلم الإرهابي و "يوم عسل ويوم بصل".

وكانت حنان شوقي ترتبط بصلة قرابة بعيدة بالفنان عادل إمام حيث كانت متزوجة من هشام الشلقاني - شقيق زوجة الفنان عادل إمام - لكنهما انفصلا دون إنجاب.

وأثارت حنان شوقي موجة كبيرة من الجدل بعد ذهابها مع الفنان أحمد ماهر إلى العراق حيث تم اتهامها بالترويج للمذهب الشيعي لكنها أكدت أنها كانت ذاهبة لدعم حكومة العراق حسب قولها.
 

إقرأ ايضا

.

ماذا فعلت ملكة بريطانيا حين وجدت "دودة" في طعامها؟

فنانة

فنانة شهيرة: حضرت غسل جدتي وهذا أغرب ما رأيته على جسدها

فنان

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة

أخبار متعلقة

عادل إمام

تعرف على أجور الفنانين في البرامج التلفزيونية .. هذا ما يحصل عليه عادل إمام

عادل إمام

شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

عادل إمام

هذا الفنان رفض العمل مع عادل إمام أكثر من مرة رغم إلحاح الزعيم .. وسر رفضه غير متوقع

عادل إمام

تعليق صادم من عادل إمام على عرض مسرحيته "بودي جارد" بعد 10 سنوات من عرضها

عادل إمام

عادل إمام يحذر الجمهور من تصديق هذه المعلومة عنه

فنانة

فنانة شهيرة تصدم الجميع: كنت راجل واسمي "عبد الوهاب" وأجريت عملية تحويل بفتوى شرعية