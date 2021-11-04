الخميس 04 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

البحوث الفلكية يرد عل تحذيرات اختفاء مدينة الإسكندرية في الطوفان

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ.. ما السر؟

ردًا على تصريحات «ميقاتي».. «قرداحي» لن يستقيل إلا بهذه الضمانة

رئيس وزراء لبنان يطالب جورج قرداحي بتقديم استقالته لمصالحة السعودية

ظهور أعراض غريبة وصادمة على امرأة خليجية نتيجة إصابتها بكورنا

فنانة شهيرة: لم أعد أخجل.. الآن لدي شريكة في حياتي أمارس معها العلاقة

«طقس العرب» يكشف أول أيام رمضان 2022

فتاة شبه عارية تتلقى لكمة وسط الشارع بالسعودية في مشاجرة

زوجتي تطلب 50 جنيه في كل لقاء حميمي معها.. هل يجوز؟

ADS
 

فنانة شهيرة: لم أعد أخجل.. الآن لدي شريكة في حياتي أمارس معها العلاقة

59f341d761f54
ا
Native
الخميس، 04-11-2021 12:02 م

بعد خطوبتها على حبيبتها التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول تصريح الممثلة كريستين ستيوارت حول ميولها الجنسية.
وتكلمت في حديثها عن علاقتها الأولى بامرأة وقالت "سُئلت على الفور عما إذا كنت مثلية ووقتها كان عمري 21 عامًا. "
وتابعت: شعرت أنه ربما كانت هناك أشياء تؤذي الأشخاص الذين كنت معهم. ليس لأنني شعرت بالخجل من أن أكون مثلية بشكل علني ولكن لأنني لم أحب أن أعطي كل نفسي للجمهور بطريقة ما. شعرت مثل هذه السرقة."
وشرحت عن علاقاتها السابقة مع الرجال ، حاولت تجنب أنظار الجمهور قدر الإمكان. لكن مع وجود امرأة ، كان الأمر أكثر صعوبة وقالت: "أعتقد أن الضغط الإضافي لتمثيل مجموعة من الناس ، لتمثيل الغرابة ، لم يكن شيئًا أفهمه في ذلك الوقت".
وتابعت: "الآن يمكنني أن أخبرك أن لدي خبرة في هذه القصة. لكن في ذلك الوقت كنت سأقول ،" لا ، أنا بخير. والداي على ما يرام معها. كل شيء على ما يرام ".
وتابعت: الغموض هو الشيء المفضل لدي على الإطلاق خلال ممارسة الجنس وهذا ما اشعر به تجاه شريكتي.

 

إقرأ ايضا

resize

البحوث الفلكية يرد عل تحذيرات اختفاء مدينة الإسكندرية في الطوفان

XBHZTIRh_400x400

ظهور أعراض غريبة وصادمة على امرأة خليجية نتيجة إصابتها بكورنا

download

«طقس العرب» يكشف أول أيام رمضان 2022

أخبار متعلقة

122596006_133363388146642_7173416864582479093_n

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتصف «الجونة» بـ«مهرجان التشليح»

9999130041

بعد اعتزالها وارتداء الحجاب.. فنانة شهيرة: لن أعود للتمثيل ولو دفعوا لي الملايين