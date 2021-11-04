فنانة شهيرة: لم أعد أخجل.. الآن لدي شريكة في حياتي أمارس معها العلاقة

الخميس، 04-11-2021
12:02 م
بعد خطوبتها على حبيبتها التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي
تم تداول تصريح الممثلة كريستين ستيوارت
حول ميولها الجنسية.
وتكلمت في حديثها عن علاقتها الأولى بامرأة وقالت "سُئلت
على الفور عما إذا كنت مثلية ووقتها كان عمري 21 عامًا. "
وتابعت: شعرت أنه ربما كانت هناك أشياء تؤذي الأشخاص الذين
كنت معهم. ليس لأنني شعرت بالخجل من أن أكون مثلية بشكل علني ولكن لأنني لم أحب أن
أعطي كل نفسي للجمهور بطريقة ما. شعرت مثل هذه السرقة."
وشرحت عن علاقاتها السابقة مع الرجال ، حاولت تجنب أنظار
الجمهور قدر الإمكان. لكن مع وجود امرأة ، كان الأمر أكثر صعوبة وقالت: "أعتقد
أن الضغط الإضافي لتمثيل مجموعة من الناس ، لتمثيل الغرابة ، لم يكن شيئًا أفهمه في
ذلك الوقت".
وتابعت: "الآن يمكنني أن أخبرك أن لدي خبرة في هذه القصة.
لكن في ذلك الوقت كنت سأقول ،" لا ، أنا بخير. والداي على ما يرام معها. كل شيء
على ما يرام ".
وتابعت: الغموض هو الشيء المفضل لدي على الإطلاق خلال ممارسة
الجنس وهذا ما اشعر به تجاه شريكتي.