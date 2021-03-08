فنانة شهيرة: لازم أصاحب المنتج أو أتجوزه عرفي عشان ألاقي شغل .. غير كدا هقعد في البيت

الإثنين، 08-03-2021
08:13 ص
أحمد عادل شعبان
عبرت المطربة دينا المصر
ي عن استيائها الشديد من الطريقة التي يتم التعامل بها معها في الوسط الفني.
وقالت في تصريحات لها: هو أنا صوتي وحش أو شكلي وحش أو فيا عيب؟ .. كل ما أروح شركة إنتاج يقولولي تمام يا فنانة صوتك حلو خلاص هنبتدي شغل ويبتدي يبص في حتة تانية خالص .. يبص لشكلي أو لجسمي أو يتجوزني عرفي .. هو أنا لازم أقدم تنازلات وأعمل حاجة غلط؟
وأضافت: عايزة أوصل وأنجح باحترامي بكياني وبصوتي مش لازم أعمل حاجة غلط.
وتابعت: هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه
سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج، أحسن لي إني
أقعد بكرامتي، لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، أنا تعبت ومش عارفة أعمل ايه.