فنانة شهيرة: فقدت الوعي أثناء العلاقة مع زوجي ونقلني للمستشفى شبه عارية

السبت، 10-09-2022
11:11 ص
كشفت كيلي ريبا
، الممثلة
والمقدمة التلفزيونية الأمريكية، أنها فقدت الوعي ذات مرة أثناء ممارسة العلاقة الحميمية
مع زوجها مارك كونسويلوس.
وقالت كيلي (51 عامًا)
في كتابها "قصص قصيرة طويلة المدى"، الذي سيطرح في 28 سبتمبر، إن الواقعة
حدثت في عام 1997، بعد حوالي ستة أشهر من ولادة طفلها الأول، بينما كانت تمارس العلاقة
الحميمية مع زوجها في الصباح الباكر.
وأشارت إلى أنها فقدت وعيها
أثناء ذلك بسبب كيسين كبيرين كانا ينموان على مبيضيها.
وتحدثت عن اللحظة التي
استعادت فيها وعيها: "يمكن أن يكون الجنس مؤلمًا للغاية على ما أعتقد، ومع ذلك
فإن أحدنا لا يشعر بالذهول تمامًا. ها هو (كونسويلوس) يتغذى بسعادة على الملح الآن
ويطلب عصير تفاح ثانٍ".
وتابعت: "يمكن أن
يكون مارك (زوجها) في فيلم أو منتجع صحي. بدلاً من ذلك، أنا مستلق على ظهري أتساءل
متى سينفجر الكيسان الآخران".
في مقابلة مع مجلة
"هوت ليفينج"، كشفت كيلي أن كونسويلوس ألبسها بسرعة ونقلها إلى المستشفى،
لكنها شعرت بالخوف عندما وصلت إلى المستشفى.
وأشارت إلى حرص زوجها على
ارتداء ملابس أنيقة في ذلك الوقت العصيب، "ومع ذلك فقد ألبسني مثل عاهرة متجر
عشرة سنتات في وقت حاجتي".
وتابعت مازحة: "لا
يزال من المحير بالنسبة لي حتى يومنا هذا أن هذا هو أفضل زي لليوم يمكن أن يجده بالنسبة
لي، لدرجة أنني عندما كنت على نقالة، اعتقدت أنني كنت أحلم؛ كنت أعاني من كابوس. لم
أدرك أنني أتيت إلى هناك".
في العام الماضي، تصدرت
كيلي عناوين الصحف بعد مشاركة صورة لزوجها وهو ينظر إلى مؤخرتها. واعترفت بأن الجنس
هو مجرد واحد من العديد من الحكايات التي تم الكشف عنها في كتابها الجديد.