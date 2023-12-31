فنانة شهيرة عن ممارسة الجنس قبل الزواج: المهم النية الصافية





قالت الفنانة شمس الكويتية، إن المعايشة قبل الزواج هي حرية شخصية، وذلك في تصريحات لها عبر برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون".

وأضافت الفنانة الكويتية: "ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم الأمور ما بين الاثنين، وإذا كانت العلاقة مبنية على النية الصافية تجاه الشخص، هل هناك أعظم من كده زواج، هو لازم تيجي الورقة حتى تثبت حسن النية".

وعندما وجه الإعلامي خالد أبو بكر سؤالًا لها وقال: "هذا ما جاء في الدين"، أردفت: "النظام الأساسي في الدين هو النوايا، وأنا لا أقول اذهبوا وتعايشوا قبل الزواج، ولكن هناك كثير من المتزوجين وهم علاقتهم حرام، هي تخونه وهو يخونها".

وتابعت: كل حالات الخيانة بين الزواج يتم معرفتها من خلال حالات الطلاق والمحاكم والسوشيال ميديا.

وأضافت: هذه الأمور حرية شخصية، وأنا أرى الموضوع من منظور النوايا، هذا الشخص اللي أنا اتعرفت عليه وحبيته، ينظر لي كامرأة شريفة وكزوجة سواء ارتبطت فيها زواج لسبب أو لغير سبب ممكن.

واختتمت: النظام الأساسي في الدين قائم على النوايا، لكن أنا لست مع التعايش قبل الزواج.

