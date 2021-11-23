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فنانة شهيرة عن ترك ابنتها لها والعيش مع والدها: فضلت التعري والرقص

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الهام الفضالة
Native
Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 09:56 ص

كشفت الفنانة إلهام الفضالة ، عن سبب انفصال ابنتها الصغرى ” نور ” عنها وذهابها للعيش مع والدها ، بعد ظهورها مع والدها في مقطع فيديو وهي تحدث الجمهور بأنها تٌريده أن يتزوج فيما أجابها والدها ” لا أُريد ” .
وقالت الفضالة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” نور بنتي انفصلت عني ، لأني منعتها من الاختلاط والتيك توك والرقص والشورت ، ففضلت الذهاب وعدم المكوث معي لأن الطرف الآخر وفر لها هذه الأمور التي منعتها عنها ، وقلت لها روحي الله يهديك ” .
وعن رفض بناتها زواجها من شهاب جوهر ، أوضحت الفضالة ، ” أنا لو بناتي رافضين لو اتهدت السما على الأرض ما راح أتزوج .. ومن البداية صارحت بناتي منى وفجر لأنهن كٍبار وقولتلهن في شخص متقدملي وتم الأمر ” .
شاهد الفيديو هنا:
 

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