فنانة شهيرة عن ترك ابنتها لها والعيش مع والدها: فضلت التعري والرقص

الثلاثاء، 23-11-2021
09:56 ص
كشفت الفنانة
إلهام الفضالة ، عن سبب انفصال ابنتها الصغرى ” نور ” عنها
وذهابها للعيش مع والدها ، بعد ظهورها مع والدها في مقطع فيديو وهي تحدث الجمهور
بأنها تٌريده أن يتزوج فيما أجابها والدها ” لا أُريد ” .
وقالت الفضالة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” نور
بنتي انفصلت عني ، لأني منعتها من الاختلاط والتيك توك والرقص والشورت ، ففضلت
الذهاب وعدم المكوث معي لأن الطرف الآخر وفر لها هذه الأمور التي منعتها عنها ،
وقلت لها روحي الله يهديك ” .
وعن رفض بناتها زواجها من شهاب جوهر ، أوضحت الفضالة ، ” أنا لو بناتي
رافضين لو اتهدت السما على الأرض ما راح أتزوج .. ومن البداية صارحت بناتي منى
وفجر لأنهن كٍبار وقولتلهن في شخص متقدملي وتم الأمر ” .
شاهد الفيديو :