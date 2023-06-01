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فنانة شهيرة عن أعمالها الجريئة: بفرح الناس وبرقصهم

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ارشيفية
الخميس، 01-06-2023 10:07 ص

تحدثت الفنانة اللبانية دومينيك حوراني، عن التعليقات السلبية التي تتلقاها على أعمالها الفنية الجريئة، مؤكدة أنها لا تلتفت لهذه التعليقات وتركز على إسعاد الجمهور فقط.

 

وقالت دومينيك - حسب القاهرة 24- : الجمهور يرى أنها جرئية ولكنها ليست كذلك، الناس الحمدلله بتحبني وبتشوفني مجنونة وجرئية شوية ولكن دي مش مشكلتي، في ناس معقدة ورا الشاشة والسوشيال ميديا قاعدين بيشتموا كل أنواع الفنانين.

 

وتابعت: الأول كنت بزعل لما أهلي يقرأوا الكومنتات دي، وبعدين لقيت إن الموضوع خلاص خدنا عليه والناس كلها بتكتب حاجات ودي مشكلتهم وفي حوالي 90% بيكتبوا حاجات حلوة فبقيت أقرأ الحاجات الحلوة وبشكر الناس، والعمل لو مش ناجح محجش هيشتم ويتكلم عليه.

 

وأضافت دومينيك: مش كل الناس هتحبني ولكن لما بقدم عمل حلو بيوصل للناس يفرحهم ويرقصهم، معنديش مشكلة لو هما مبيحبونيش.

واستكملت: أتحدى أي حد يعرف يعمل اللياقة البدنية اللي بتعملها الراقصات، وأنا معرفش أرقص بس ياريت عندي قدرات الرقص كنت أرقص، ومش كون أني بحب الرقص وبحاول أتعلمه أبقى رقاصة.

 

كما كشفت دومينيك حوراني، عن أعمالها المقبلة، حيث ستطرح أغنيتين باللهجة الصعيدية، قائلة: عندي أغنيتين فلاحي صعيدي يارب تعجبكم، وأتمنى الأغاني دي توصل للناس ترقصهم.

 

 وطرحت مؤخرًا المطرب اللبنانية دومينيك حوراني، أغنية بطريقة الفيديو كليب شفقت عليك وحبيتك، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات يوتيوب، ولقيت الأغنية تفاعلا كبيرا من جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي.



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