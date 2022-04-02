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فنانة شهيرة.. سر عودة توفيق عبدالحميد للتمثيل بعد 12 عامًا

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توفيق عبدالحميد
Native
Teads
السبت، 02-04-2022 09:34 ص
كشف الفنان توفيق عبد الحميد السبب وراء عودته إلى التمثيل بعد غياب طال 12 سنة.
وأوضح عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «الحياة»، أن مكالمة رقيقة من الفنانة ريهام حجاج جعلته يقرر المشاركة في مسلسل «يوتيرن».
وقال النجم الشهير، أثناء حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، إن مسلسل «يوتيرن» عمل اجتماعي يناقش حال الأسرة المصرية من أكثر من جانب.
وأضاف أنه يقدم دور طبيب ناجح يمتلك مستشفى خاصاً، وتؤدي الفنانة صفاء الطوخي دور زوجته، كما يؤدي الفنانان ريهام حجاج ومحمود حجازي دور ولديه.
وأكد أن المسلسل يمثل عودة له بعد انقطاع 12 عاماً، مشيراً إلى أن ما جذبه إلى المشاركة هو الدور ومجموعة العمل، إضافة إلى مكالمة رقيقة من ريهام حجاج.
وأعرب عن خوفه وقلقه الشديد من ردود فعل الناس على المسلسل، متابعاً: «أعيش أياماً أشبه بالثانوية العامة».
وذكر أنه كان متوتراً للغاية في أول يوم تصوير له بالمسلسل، لأنه لم يمثل أي شيء منذ مدة طويلة، إضافة إلى المشاهد الصعبة، لكن الأمر أصبح سهلاً بعد ذلك.
يُذكر أن مسلسل «يوتيرن» من بطولة النجوم توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، محمد الكيلاني، وكريم قاسم، وعبير منير، ومحمود حافظ، ومحمود حجازي، وأيمن القيسوني، ونورهان، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.
 

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