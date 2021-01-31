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فنانة شهيرة رفض أهلها استلام جثمانها من مستشفى المجانين (فيديو)

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أشرف زكي
 
الأحد، 31-01-2021 10:41 ص المصريون

أيام وتحل ذكرى ميلاد الفنانة الكوميدية الشهيرة حنان الطويل، التي عاشت حياة مليئة بالصراعات بسبب تحولها الجنسي من رجل إلى امرأة، انتهاءًا بوفاةها المأساوية داخل مستشفى المجانين في ريعان شبابها.
وفي الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف مفاجآت عن حياتها وتحولها من ذكر إلى أنثى، حتى وفاةها الغامضة داخل مستشفى المجانين، ورفض أهلها استلام جثمانها، حتى تسلمها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.
شاهد الفيديو:

 

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