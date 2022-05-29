فنانة شهيرة: رأيت جميع الأنبياء في المنام وهذا ما حدث بيني وبين السيدة رُقية
سلاف فواخرجي
Native
Teads
الأحد، 29-05-202203:00 م
حلت الفنانة سلاف فواخرجي مساء
أمس، السبت، ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على
قناة الجديد اللبنانية.
قالت سلاف فواخرجي: "هذه
أول مرة أحكي هذه الحكاية، كان لدي مشهد أظهر فيه لدي شلل في وجهي، وكنت أتحدث مع
الماكيرة وقالت لي إنه من الممكن أن يعطيني الطبيب حقنة في رقبتي تعطيني تخديرا
نصفيا وتساعدني في المشهد حتى أظهر بشكل حقيقي".
وتابعت: أنا كنت سأمثل المشهد،
لكن بعدما سمعت هذا الكلام شعرت بالتحدي وقررت ألا أخاف وأن آخذ الحقنة، شعرت
بالخوف، وجاءت والدتي وزوجي وائل رمضان واتفقت مع المخرج ألا أعيد المشهد لأن
مفعول الحقنة يستمر لمدة ساعتين.
وأضافت: أخذت الحقنة ومرت بسلام
وصورت المشهد، لكن التخدير لم يستمر إلا ربع ساعة فقط من شدة توتري، الطبيب صدم
مما حدث لأن التخدير يستمر أكثر من ذلك، وكان علي أن أستكمل المشهد وأحببت ما حدث،
فقال الطبيب لي إنه من الممكن أن يعطيني حقنة أخرى في اللثة تساعدني على الكلام
ببطء وأخذتها، وكان من الممكن أن تتسبب هذه الحقنة في حدوث شيء لي حتى الموت.
وجهت الممثلة السورية سلاف
فواخرجي رسالة للفنانة السورية أصالة نصري ، حيث طالبت سلاف، الفنانة أصالة
بالعودة إلى بلدها سوريا، قائلة: “الوطن بحاجتك”.
وقالت سلاف فواخرجي، إنه فى أحد
المشاهد كان هناك شتاء يهطل بغزارة، فبكت من كل قلبها بلحظتها، خاصة أنها أكملت
التصوير ولم توقفه بعد خسارة ابنها بسبب التزامها بالعمل.
كما كشفت الفنانة السورية سلاف
فواخرجي، عن رؤيتها لجميع الأنبياء في المنام.
وقالت سلاف فواخرجي: "أنا
حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤية كتير، وبشوف أنبياء كتير، وشفت كل
الأنبياء، ومن فترة شفت الست رُقية كانت بتناديني أروح لعندها، فاتنكرت ورحت مع
صديقتى على الجامع".