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فنانة شهيرة توجه رسالة مُهينة لـ«ساويرس» بسبب فساتين مهرجان الجونة

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ساويرس
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Teads
الخميس، 30-12-2021 09:53 م

كشفت الفنانة رجاء حسين عن رأيها في مهرجان الجونة السينمائي وهل ستقبل دعوة حضوره إذا أتيحت لها الفرصة.
وعلى هامش حفل تكريم الفنان أحمد عبد العزيز ضمن الاحتفالية التي أقامها ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا قالت رجاء حسين إنها لا تعتبر مهرجان الجونة مهرجانا سينمائيا.
وأضافت رجاء حسين في أحد الحوارات الصحفية "لا شوفت ممثلة بتعمل دور حلو ولا سمعت نقد ولا سيناريو، حتى لما فكروا يكرموا الراحلين اكتفوا بصورة تجمعهم من غير نبذة عن أي حد فيهم عكس مهرجان القاهرة السينمائي".
وأشارت رجاء حسين إلى أنه من الأفضل أن يتجه المهندس نجيب ساويرس لإقامة مهرجان عن الأزياء مضيفة " دا راجل تاجر لو عمل مهرجان عن الأزياء هيكون أفضل وهيكسب أكتر لأنه مالوش علاقة بالسينما.. الفن في حتة وهو في حتة".
وعن إمكانية حضورها مهرجان الجونة تابعت رجاء حسين بانفعال "لو أنا في الجونة والمهرجان شغال هروح بيتي، لو دفعولي ملايين العالم لا يمكن أحضره لأنه مهرجان لا يمت للسينما بصلة".

 

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