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فنانة شهيرة تهاجم والدة حلا الترك بعد سجنها: «شوهتي صورة بنتك»

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منى السابر وحلا الترك
 
الثلاثاء، 23-03-2021 11:33 ص المصريون

فاجأت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، الجميع بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم فيه منى السابر بعد حصولها على حكم قضائي بالحبس عامًا، متهمة إياها بأنها  شوهت صورة ابنتها الفنانة حلا الترك.
وانتقدت "العسكري"، ما قامت به منى السابر، قائلة: " السجن بالنسبة لي أرحم من أني أشوه سمعة ابنتي".
وقالت العسكري: "لو بنتى فعلت مثلما فعلت حلا الترك لن ألومها ولا أتحدث عن بنتي، وفطرة الأم لا تدفعها لتشويه ابنتها، حتى لو كان الثمن السجن فلا يمكن أن تفعل مثلما فعلت منى السابر".
وتابعت: "البنت تعاني من مشاكل غير طبيعية من عدة أطراف، والبنت مشوشة بشكل كبير، ومن كثرة ما سمعت عن حلا الترك من أخبار كوّنت عنها صورة تكشف أنها مشوشة".
واختتمت العسكري الفيديو قائلة: "أستاذة منى هذه بنتك ومهما يصير فأنت من ربيتيها، وقضيتي معها فترات جميلة، وبالمنطق والعقل البنت تغيرت عليك فبالطبع هناك تفاصيل أخرى، ولكن بأي حال من الأحوال لا أتبرأ منها".
جدير بالذكر أن الفنانة الشابة حلا ترك كانت قد تصدرت مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد صدور حكم الاستئناف للقضية المرفوعة منها ضد والدتها منى السابر، وهو السجن لمدة عام بسبب مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني.
 

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