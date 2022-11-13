فنانة شهيرة تهاجم شيرين عبدالوهاب: « اللي بيشيل قربة مخرومة »

الأحد، 13-11-2022
11:21 ص
صاحب خبر عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لطليقها حسام حبيب
ضجة كبيرة.
وتفاعل قطاع عريض من الجمهور، وعلق عدد من نجوم الوسط الفني على الموضوع
بشكل مباشر تارة، وغير مباشر تارة أخرى.
وكان من بين المتفاعلين مع الخبر المذيعة والفنانة ميار الببلاوي، التي
نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قالت خلاله:
"الناس بعد عودة شيرين
لحسام حبيب
، قالت ما كنت أقوله منذ فترة، حمدا لله عاد
لي حقي، بعدما تعرضت لموجة قاسية من التنمر، وفي ناس اتهمتني بأنني أهاجم إنسانة
تعبانة".
وواصلت ميار الببلاوي حديثها قائلة: "أشعر بالسعادة لأن ربنا أكرمني
وأصبح عندي بصيرة، فالمؤمن يرى بنور الله، لا أريد الحديث في هذا الموضوع، غير
قابل للمناقشة عندي، والله العظيم الناس كلها على راسي".
وأضافت الببلاوي: وجهة نظري تم تفسيرها بشكل خاطئ، لكن شيرين رجعت لحسام،
(اللي بيشيل قربة مخرومة يا جماعة أنا ماليش دعوة)، وربنا يوفقهم إذا كانت نيتهم
خير، وأنا ليس لي أي علاقة بهذا الموضوع.