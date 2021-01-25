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فنانة شهيرة تهاجم إسعاد يونس:« هلطش في الكل مش قادرة مقولش»

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اسعاد يونس
 
الإثنين، 25-01-2021 02:37 م المصريون

هاجمت الفنانة غادة نافع ، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة ، عدد من الفنانات على رأسهن الفنانة إسعاد يونس والفنانة صفاء أبوالسعود، معبرة عن حزنها وغضبها الشديد من عدم عزائهن في والدتها.
وحلت غادة ضيفة علي برنامج ""theinsiderar" ، عبر تليفزيون دبي والتي أكدت أنها تعيش حالة من الحزن والصدمة بسبب رحيل والدتها ، مؤكدة أنها تشتاق إليها  ولا تشعر بالسعادة بسبب عدم وجودها حولها، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة والدتها في 16 يناير 2020.
وتابعت: "ماجدة كانت في الحقيقة طفلة، طفلة كبيرة، ولا تعترف بالسن عشان روحها كانت صغيرة فعلا".
وعاتبت ابنة ماجدة الفنانة إسعاد يونس بعد عام من وفاة والدتها، وقالت: "مدام إسعاد بعتتلي رسالة واتس تعزي في ماجدة عشرة 20 سنة وبينهم وبين بعض شغل، ومدام صفاء أبو السعود كذلك، أنا هلطش في الكل بس مش قادرة مقولش".

 

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