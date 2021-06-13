فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعد محاولة هذا الفنان اغتصابها (فيديو)
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Native
الأحد، 13-06-202111:07 ص
أحدث فيديو ظهرت فيه فنانة شهيرة، تكشف عن واقعة صادمة
لمحاولة اغتصابها على يد زميلها الفنان داخل غرتها في أحد الفنادق أثناء تصوير عمل
فني، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الفنانة المغربية نجاة خير الله، وهي منهارة من
البكاء خلال مؤتمر صحفي ومحالة الصحفيين تهدأتها بعد أن كشفت عن تعرضها لمحاولة
اغتصاب من فنان زميلها.
واتهمت :خير الله"، الفنان طارق البخاري بممارسة العنف
الجسدي ضدها، موضحة إلى أنه دخل إلى الغرفة التي تغيّر بها ملابسها بأحد الفنادق خلال
تصوير عمل فني، وحاول الإعتداء عليها جنسيا برميها على السرير، وبحضور اللبيسة التي
أشارت أنها لن تقبل الشهادة لصالحها خوفا على رزقها.
من جهته، رد طارق على كلام نجاة وأصر أنه مظلوم، وأن المشتكية
استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام "غير المؤدب معها"، وتحاول العودة إلى
الأضواء من خلال التشهير به، لأنها لم تعد تتلق عروض عمل.