فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعدما نشرت صورًا خاصة لها بالخطأ

الإثنين، 08-11-2021
02:10 م
دخلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اليمنية المقيمة بالسعودية، أروى
عمر فيديو وهي تبكي وتستغيث من متابعينها بعد نشر ما نشرته على صفحتها الخاصة اذ
لم يكن قصدها ان تنشر هذا المحتوى.
وأضافت ان كل شخص حفّظ الصور او الفيديو الذي نشرته هي لا يجب ان ينشرها
لان ذلك سيدخلها في مشكلة.
ولم توضح أروى اي صور قصدت الا ان البعض رجح ان تكون صورة لها لا يريد
زوجها ان تنشرها.
ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية أروى عمر
على كل الانتقادات التي
وصلتها بعد زواجها وخصوصاً التي كانت ضمن نطاق العنصرية في حق زوجها عبدالله
المولد.
وتكلمت عن التعليقات المسيئة بحقه لانها صاحب لون بشرة داكنة واشارت هي
"اننا كلنا بشر وسندخل قبر واحد" واعتبرت ان زوجها رجل بكل ما للكلمة من
معنى لانه وفي بكلامه معها وعكس الرجال الذين يرمون الشابة بعد تعلقها فيه.
واثارت الجدل بدفاعها قائلة "ماذا استفدنا من الجمال؟" وتابعت :
"أبوس رجله لانه يجعلنا سيدة مستتة ولا ينقص علي شيء"