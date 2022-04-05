فنانة شهيرة تنهار على الهواء بسبب مشهد لها: مش عايزة افتكر تاريخي الأسود

الثلاثاء، 05-04-2022
02:14 م
حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"،
المُذاع عبر فضائية "النهار".
وانهارت الفنانة ميار الببلاوي على الهواء، عقب عرض مشهد
تمثيل لها قبل
الاعتزال
، معقبه: "مش عايزه أفتكر تاريخي الأسود أبوس ايديك".
وعلقت الإعلامية "راغدة شلهوب"، قائله: "أنا لم أعرض المشهد
للجمهور أنا وأنتي فقط اللي شاهد المشهد
"، لترد "الببلاوي"، قائله:
"علشان ابني".
وأضافت الفنانة ميار الببلاوي،: "دي آخر حاجة كنت أفتكر أنكم تعرضوها
نفسي الأعمال دي تتحرق"، لافته: "حاولت أحذف الفيديو من على جوجل وأرسلت
لإدارة جوجل، وممكن أدفع عمري كله علشان أحذف هذا الفيديو".