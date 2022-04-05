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فنانة شهيرة تنهار على الهواء بسبب مشهد لها: مش عايزة افتكر تاريخي الأسود

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ميار الببلاوي
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الثلاثاء، 05-04-2022 02:14 م

حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفة على الإعلامية  راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار".
وانهارت الفنانة ميار الببلاوي على الهواء، عقب عرض مشهد تمثيل لها قبل الاعتزال، معقبه: "مش عايزه أفتكر تاريخي الأسود أبوس ايديك".
وعلقت الإعلامية "راغدة شلهوب"، قائله: "أنا لم أعرض المشهد للجمهور أنا وأنتي فقط اللي شاهد المشهد"، لترد "الببلاوي"، قائله: "علشان ابني".
وأضافت الفنانة ميار الببلاوي،: "دي آخر حاجة كنت أفتكر أنكم تعرضوها نفسي الأعمال دي تتحرق"، لافته: "حاولت أحذف الفيديو من على جوجل وأرسلت لإدارة جوجل، وممكن أدفع عمري كله علشان أحذف هذا الفيديو".
 

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