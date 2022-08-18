فنانة شهيرة تنشر صور جريئة لها داخل حمام رجالي!

الخميس، 18-08-2022
10:20 ص
نشرت نجمة تليفزيون
الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع
التواصل الإجتماعي، أطلت فيها بشكل جرئ من داخل حمام رجالي
عام.
وأحدثت كورتني
كارداشيان حالة من الجدل الواسعة، بسبب ظهورها في حمام للرجال أما الأحواض، وهي
ترتدي فستان باللون الأسود ضيق وقصير، ونسقت معه حذاء صيفي باللون الأسود والكعب
العالي، وفوقه معطف طويل باللون الزهري.
وعلقت كورتني
على الصور وكتبت: "وراء الكواليس".
الجمهور استغرب
من تصرف كورتني كارداشيان هذا، واعتبروا أنها تعدت الخطوط الحمراء، نظراً لتصرفها
الغريب والمثير للجدل، واعتبروا انها تسعى كالعادة للفت الأنظار.