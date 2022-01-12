فنانة شهيرة تنشر صورة قبر وائل الإبراشي

الأربعاء، 12-01-2022
09:51 ص
نشرت الفنانة ميرهان حسين
، صورة لقبر الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي
إنستجرام.
وكتبت حسين عبر الإنستجرام:(قبر المغفور له بإذن الله الأستاذ الكبير
الغالي استاذ وائل الإبراشي .. أسألكم الدعاء.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض
الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم وسع مدخله اللهم نقه من الذنوب و الخطايا
كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم ادخله الجنة بلا حساب
ولا سابقة عذاب .. واجمعنا به في جناتك جنات النعيم آمين يارب العالمين).
وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد كشف،
تفاصيل جديدة عن حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مؤكدا أنه اصيب بفيروس
كورونا في بداية الجائحة.
وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة
المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه لا يمكن الرد على تصريحات زوجة
الإعلامي وائل الإبراشي، وهذه الردود لا تقال في الإعلام، وأرجو ألا يحاسب أحد على
انفعالات بعض الاهالي في حالة الوفاة.
وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن
:"وائل الإبراشي لما جاء إلى المستشفى كانت حالته الصحية سيئة جدا، وصعبة
جدا، وقدمنا كل ما يمكن لإنقاذه من الفيروس".
وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن
الطبيب الذي باشر علاج الإبراشي في البداية لم يكن متخصصا، متابعا أنه يجب اخذ
أدوية السيولة تحت إشراف الطبيب.