الأربعاء 12 يناير 2022
توقيت مصر 14:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دولة إسلامية.. تعرف على أسوأ جواز سفر في العالم

شاهد.. هطول أمطار بالسعودية محملة بالأسماك الحيّة

السعودية تسجل ارتفاعًا صادمًا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أزمة في منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو

ننشر صورة الزوجة التي ذبحها زوجها المحامي في الدقهلية

صور زوجة جورج قرداحي تتصدر الترند

«معلمة الدقهلية»: «اللي صورني وأنا برقص صورني من تحت وعمل زوم»

أغرب ما حدث أثناء جنازة وائل الإبراشي.. ومبروك عطية يُعلق

لماذا بكى محمد الأمين أمام القاضي؟ والشاهد في القضية يفجر مفاجآت صادمة

إصابة أشهر ممثلة إباحية بمرض عجز الأطباء عن تشخيصه

ADS
 

فنانة شهيرة تنشر صورة قبر وائل الإبراشي

2018_10_4_17_59_42_800
وائل الابراشي
Native
Teads
الأربعاء، 12-01-2022 09:51 ص

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة لقبر الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، على  حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتبت حسين عبر الإنستجرام:(قبر المغفور له بإذن الله الأستاذ الكبير الغالي استاذ وائل الإبراشي .. أسألكم الدعاء.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم وسع مدخله اللهم نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب .. واجمعنا به في جناتك جنات النعيم آمين يارب العالمين).
 وكان  الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد كشف، تفاصيل جديدة عن حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مؤكدا أنه اصيب بفيروس كورونا في بداية الجائحة.
وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه لا يمكن الرد على تصريحات زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، وهذه الردود لا تقال في الإعلام، وأرجو ألا يحاسب أحد على انفعالات بعض الاهالي في حالة الوفاة.
وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن :"وائل الإبراشي لما جاء إلى المستشفى كانت حالته الصحية سيئة جدا، وصعبة جدا، وقدمنا كل ما يمكن لإنقاذه من الفيروس".
وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن الطبيب الذي باشر علاج الإبراشي في البداية لم يكن متخصصا، متابعا أنه يجب اخذ أدوية السيولة تحت إشراف الطبيب.


 

إقرأ ايضا

c7ed942f0f

شاهد.. هطول أمطار بالسعودية محملة بالأسماك الحيّة

Capture

ننشر صورة الزوجة التي ذبحها زوجها المحامي في الدقهلية

255556_0

صور زوجة جورج قرداحي تتصدر الترند

أخبار متعلقة

image

فتح تحقيق في وفاة وائل الإبراشي

202010281030543054

الكشف عن وصية وائل الإبراشي بشأن مكان دفنه

0000

من الحجر المنزلي.. آخر صورة لـ وائل الإبراشي قبل وفاته

28-07-21-876644817

آخر لحظات في حياة وائل الإبراشي وهذه آخر كلماته

image

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر 58 عامًا بعد صراع مع كورونا