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فنانة شهيرة تنسحب من برنامج بعد سؤال بالغ الإحراج: مش هتكلم في الموضوع دا

فنانة
فنانة شهيرة تنسحب من برنامج بعد سؤال بالغ الإحراج: مش هتكلم في الموضوع دا
 
الإثنين، 25-01-2021 09:08 ص المصريون
انفعلت فنانة شهيرة على مقدم برامج بعد إصراره على سؤال محرج ضمن لقاء بينهما.

وانسحبت الفنانة صباح السالم من لقاء تلفزيوني بعد سؤال المذيع لها عن تجربتها في السجن بتهمة تعاطي المخدرات.

وبدأت المشكلة بسؤال من المذيع: "مين علمك التعاطي" لتؤكد أنها لا تريد الخوض في هذه التجربة أو السجن مضيفة: جاية أوصل رسالة إني انظلمت.

وعاد المذيع ليسألها ما إذا كانت فخورة بنفسها بعد الوصمة لترد: فخورة بنفسي وتربيتي وأخلاقي وأي شيء سيء مريت بيه كان بسبب وساخة وأخطاء الآخرين.

وعاد المذيع ليسألها عن وقتها في السجن لتنفعل: أنت مصر ترجع لقصة السجن .. هذا السجن عاجبك كتير .. مو هذا اللي اتفقنا عليه.

وانسحبت فورا من الحلقة .
 

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