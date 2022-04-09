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فنانة شهيرة تكشف قيمة الإعلان على صفحتها وسبب ابتعادها عن التمثيل

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Teads
السبت، 09-04-2022 11:06 ص


كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري عن قيمة الإعلان في حسابها على تطبيق سناب شات.
وقالت زينب العسكري خلال لقاء لها في برنامج "مراحل"مع الإعلامي علي العلياني: أن أعلى مبلغ حصلت عليه للإعلان تجاوز الـ 200 ألف ريال ".
وأشارت إلى أن قيمة الإعلانات تختلف من إعلان إلى آخر . لافتة إلى أنها تعلن للشركات الكبيرة وهناك إعلانات لا تتقاضى مقابل مادي لها مثل إعلانات الأسر المنتجة.
وأكدت زينب العسكري أن زوجها لم يمنعها من التمثيل. مشيرة إلى أنها ابتعدت عن المجال الفني برغبتها بسبب اهتمامها بأسرتها.
وأوضحت أن الجمهور يحظى بتقدير زوجها قائلة : "في موقف حصل وهو أن بنت حضنتني وألتقطت صورة معي فقال لي زوجي صعب أن أمنعك عن جمهورك". مشيرة إلى أنه يدرك أن محبة الناس نعمة جميلة كما أنه متواضع ويحب الناس أيضا ويقدر علاقتها بالجمهور.
وأشارت إلى أن زوجها يغير عليها ولكن يرغب في أن يكون ظهورها جميلا من أجل نفسها أولا . وتابعت: "ما يبغاني أضحي باللي قدمته طوال السنوات السابقة".
ولفتت إلى أنه يشجعها لتنفيذ البرنامج الإنساني الاجتماعي الذي ستقدمه خلال الفترة القادمة. وأردفت : " كانت تطلع إشاعات أنه حابسني أو مانعني أكون موجودة .. أبدا لاء.. هذه كانت رغبتي.. أنا مجنونة أطفال.. يعني أكون مشغولة في التصوير.. عشان كذا أنا مبتعدة عن المجال".

 

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