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فنانة شهيرة تكشف سبب زواجها من شقيقين بالوسط الفني

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فيدرا
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-2022 09:17 ص

قالت الفنانة الأردنية فيدرا، إن زواجها من الشقيقين المخرجين سامح وهادي الباجوري بأنه من الأشياء التي ليس لها تفسير وتحدث لكل شخص.

وقالت فيدرا خلال استضافتها في احد البرنامج التليفزيونية، "اتجوزت سامح وبعده هادي، وتقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي".

وأكدت فيدرا "أنا كنت بحب حماتي، كانت ست جميلة ومثقفة للغاية، والحوار معاها لا يمل منه، وفي الأول لما اتجوزت سامح مكانش عندنا بيت وكنا قاعدين عند حماتي، ولما بيتنا خلص كنت بعيط ومش عايزة أمشي، وأخدت بيت قصادها عشان أتمشى أبقى عندها".

وأشارت فيدرا  "حماتي كانت أمي وصديقتي ومثلي الأعلى في مرحلة مهمة في حياتي، ومكنتش آخد قرارات من غير ما أسألها وأتناقش معاها".

وأوضحت فيدرا مدى تأثير حماتها على قراراتها الفنية قائلة: "في فيلم أرض الخوف كان في بوسة وسامح كان مستحيل يوافق، لكن هي قالتله إنت فنان وهي فنانة، هل عندك معايير مزدوجة؟".

جدير بالذكر أن  فيدرا يعرض لها حاليا مسلسل "إيجار قديم"، وتجسد فيه شخصية "كاميليا" وهى سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذى يقطن في عمارة سكنية تدور حولها قصة المسلسل.
 

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