فنانة شهيرة تكشف سبب اعتزالها: أخويا مات قدام عيني.. ووحيد حامد قالي انتي عبيطة؟





كشفت الفنانة هندية عن سبب اعتزالها للفن خلال استضافتها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي.

وقالت هندية: "أستاذ وحيد حامد لما عرف قالي إنتي مجنونة حد يعمل اللي إنتي بتقوليه ده، قلتله أخويا توفي قدام عيني، فرد قائلا: كلنا هنموت".

وأضافت: “الصدمة كانت أكبر مني وقلت ممكن أموت في لحظة أنا كمان، وأستاذ وحيد حامد اتصل بيا عشان أنزل أروح فرح دينا وقالي بلاش عبط وأول ما قابلوني قالولي إيه ده مكنتش قادرة أبررلهم”.

وتحدثت هندية عن الفترة التي قضتها في الاعتزال قائلة: “قعدت في البيت ١٢ سنة معظم وقتي صلاة وعبادة، عملت ١١ عمرة غير الحج وتسبيح وقراءة قرآن، وكنت في وسط أخواتي وبعد ما اعتزلت ولاد اخواتي قالولي عاوزين ندخل الفن قولتلهم انتوا كنتوا رافضين أنا ادخل وقلتلهم ستوب لان الفن في مخاطر كتير جدا”.

برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.